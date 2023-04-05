«Такие игроки любят практиковать трэш-ток». Дюрант высказался о Бруксе

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о форварде «Мемфис Гриззлиз» Диллоне Бруксе.

«Я повстречал достаточно игроков его калибра, играющих энергично, физически не уступая оппоненту. Такие игроки любят практиковать трэш-ток время от времени… Очень много ребят прилагают немало усилий, чтобы сделать себе имя, и Диллон Брукс — один из них», — приводит слова Дюранта The ETCs.

Отметим, что 27-летний игрок «Мемфиса» известен своими провокационными действиями на площадке НБА, а также интересными заявлениями в адрес других игроков лиги.

Ранее форвард уже неоднократно был замечен в различных происшествиях. Так, недавно Брукс вступил в словесную перепалку с тяжёлым форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.