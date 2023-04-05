Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» обыграть «Нью-Орлеан» и выиграть свой дивизион

В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:103.
Отличную игру в составе гостей провёл литовский центровой Домантас Сабонис. Он оформил трипл-дабл: 16 очков, 12 подборов и 11 результативных передач. Также хорошую игру провёл разыгрывающий Де`Аарон Фокс. На его счету сегодня 23 очка, пять подборов и девять ассистов.
В составе хозяев самым результативным игроком стал форвард Брэндон Ингрэм. В его активе 22 очка, семь подборов и шесть передач.
Благодаря этой победе «Сакраменто» впервые с 2003 года выиграли Тихоокеанский дивизион. Также этот сезон стал первым, когда «Кингз» вышли в плей-офф с 2006 года.
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