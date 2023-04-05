Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» обыграть «Нью-Орлеан» и выиграть свой дивизион

Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» обыграть «Нью-Орлеан» и выиграть свой дивизион
Аудио-версия:
Комментарии

В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:103.

Отличную игру в составе гостей провёл литовский центровой Домантас Сабонис. Он оформил трипл-дабл: 16 очков, 12 подборов и 11 результативных передач. Также хорошую игру провёл разыгрывающий Де`Аарон Фокс. На его счету сегодня 23 очка, пять подборов и девять ассистов.

В составе хозяев самым результативным игроком стал форвард Брэндон Ингрэм. В его активе 22 очка, семь подборов и шесть передач.

Благодаря этой победе «Сакраменто» впервые с 2003 года выиграли Тихоокеанский дивизион. Также этот сезон стал первым, когда «Кингз» вышли в плей-офф с 2006 года.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
103 : 121
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Мёрфи - 17, Валанчюнас - 13, Дэниэлс - 12, Макколлум - 12, Джонс - 11, Нэнс - 7, Маршалл - 4, Ричардсон - 3, Льюис - 2, Альварадо, Лидделл, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Мюррэй - 21, Монк - 17, Барнс - 16, Сабонис - 16, Хаертер - 11, Митчелл - 8, Лень - 4, Дэвис - 3, Дозьер - 2, Деллаведова, Кета, Лайлз, Мету, Холмс, Эдвардс, Эллис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023