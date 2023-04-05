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34 очка Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Оклахому»

34 очка Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Оклахому»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:125.

Самым результативным игроком встречи стал двукратный MVP НБА Стефен Карри. На его счету 34 очка, пять подборов и шесть результативных передач. В старте вместо Клэя Томпсона (боли в спине) вышел защитник Джордан Пул и показал хорошую игру в нападении: 34 очка и шесть ассистов. Отличную игру на обеих сторонах площадки показал форвард Дрэймонд Грин. В его активе 17 очков, 10 подборов, пять передач, три блок-шота и два перехвата.

В составе гостей отличился канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он набрал 32 очка, пять подборов и семь ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
136 : 125
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Пул - 30, Грин - 17, Дивинченцо - 16, Муди - 13, Куминга - 9, Пэйтон II - 8, Луни - 4, Лэмб - 4, Киньонес - 1, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Роллинз, Томпсон, Уиггинс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уильямс - 19, Дорт - 17, Гидди - 15, Джо - 14, Уиггинс - 11, Шарич - 5, Уильямс - 4, Батлер - 3, Дженг - 3, Манн - 2, Покушевски, Робинсон-Эрл, Сарр, Уильямс, Уотерс III, Холмгрен
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