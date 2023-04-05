34 очка Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Оклахому»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:125.

Самым результативным игроком встречи стал двукратный MVP НБА Стефен Карри. На его счету 34 очка, пять подборов и шесть результативных передач. В старте вместо Клэя Томпсона (боли в спине) вышел защитник Джордан Пул и показал хорошую игру в нападении: 34 очка и шесть ассистов. Отличную игру на обеих сторонах площадки показал форвард Дрэймонд Грин. В его активе 17 очков, 10 подборов, пять передач, три блок-шота и два перехвата.

В составе гостей отличился канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он набрал 32 очка, пять подборов и семь ассистов.