Леброн повторил достижение Брайанта по количеству бросков, которые выводят команду вперёд

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 135:133 в овертайме.

Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 37 очков, шесть передач и пять подборов. Форвард также отметился ключевым попаданием в концовке игры.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Джеймс в 40-й раз за профессиональную карьеру совершил бросок, выводящий команду вперёд за 30 секунд до конца основного времени встречи.

Таким образом, американский форвард сравнялся с пятикратным чемпионом НБА Коби Брайантом по самому наибольшему количеству подобных бросков за последние 25 сезонов НБА — 40.