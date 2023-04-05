Леброн повторил достижение Брайанта по количеству бросков, которые выводят команду вперёд
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 135:133 в овертайме.
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
133 : 135
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Олиник - 23, Хортон-Такер - 23, Агбаджи - 22, Джонс - 16, Секстон - 15, Саманич - 12, Данн - 10, Фонтеккио - 6, Тоскано-Андерсон - 4, Азубуике - 2, Гэй, Джузэнг, Кесслер, Кларксон, Маркканен, Поттер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Ривз - 28, Дэвис - 21, Шрёдер - 18, Хатимура - 17, Вандербилт - 6, Бисли - 3, Браун - 3, Габриэль - 2, Бамба, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер, Уокер
Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 37 очков, шесть передач и пять подборов. Форвард также отметился ключевым попаданием в концовке игры.
Как сообщает ESPN Stats & Info, Джеймс в 40-й раз за профессиональную карьеру совершил бросок, выводящий команду вперёд за 30 секунд до конца основного времени встречи.
Таким образом, американский форвард сравнялся с пятикратным чемпионом НБА Коби Брайантом по самому наибольшему количеству подобных бросков за последние 25 сезонов НБА — 40.
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