Леброн Джеймс стал автором победного попадания в матче с «Ютой». Видео

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 135:133.
Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился ключевым попаданием в концовке игры. Джеймс за 31 секунду до конца получил мяч после передачи разыгрывающего Денниса Шрёдера. После чего форвард совершил проход в «краску» соперника и попал лэй-ап, оформив двухочковое преимущество для своей команды. Счёт остался без изменений до финальной сирены.
Благодаря этой победе «Лейкерс» временно заняли шестое место в Западной конференции, обеспечивающее прямой выход в плей-офф.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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