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Леброн Джеймс стал автором победного попадания в матче с «Ютой». Видео

Леброн Джеймс стал автором победного попадания в матче с «Ютой». Видео
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 135:133.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
133 : 135
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Олиник - 23, Хортон-Такер - 23, Агбаджи - 22, Джонс - 16, Секстон - 15, Саманич - 12, Данн - 10, Фонтеккио - 6, Тоскано-Андерсон - 4, Азубуике - 2, Гэй, Джузэнг, Кесслер, Кларксон, Маркканен, Поттер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Ривз - 28, Дэвис - 21, Шрёдер - 18, Хатимура - 17, Вандербилт - 6, Бисли - 3, Браун - 3, Габриэль - 2, Бамба, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер, Уокер

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился ключевым попаданием в концовке игры. Джеймс за 31 секунду до конца получил мяч после передачи разыгрывающего Денниса Шрёдера. После чего форвард совершил проход в «краску» соперника и попал лэй-ап, оформив двухочковое преимущество для своей команды. Счёт остался без изменений до финальной сирены.

Благодаря этой победе «Лейкерс» временно заняли шестое место в Западной конференции, обеспечивающее прямой выход в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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