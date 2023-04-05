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«Всё дело в «химии». Леброн Джеймс прокомментировал победу в матче с «Ютой»

«Всё дело в «химии». Леброн Джеймс прокомментировал победу в матче с «Ютой»
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу победы команды в матче с «Ютой Джаз» (135:133)

«Всё дело в «химии». Чем больше минут мы вместе проводим на площадке, тем лучше играем», — сказал Джеймс после матча.

Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный MVP НБА Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, пять подборов и пять результативных передач. Также хорошую игру в составе гостей провёл защитник Остин Ривз. В его активе 28 очков и шесть ассистов.

У «Юты» можно выделить выступления трёх игроков. Канадский центровой Келли Олиник набрал 23 очка, семь подборов и семь передач. Защитник Тэйлен Хортон-Такер отметился 23 очками, четырьмя подборами и семью ассистами. Лёгкий форвард Очаи Агбаджи набрал 22 очка.

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