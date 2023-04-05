Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла во время интервью Леброна Джеймса. Видео

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла во время интервью Леброна Джеймса. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» во время послематчевого интервью лидера команды Леброна Джеймса изображали блеяние козла.

Блеяние козла зачастую используют как отсылку к GOAT (лучший всех времён и народов).

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA.

Напомним, сегодня «Лейкерс» на выезде обыграли «Юту Джаз» со счётом 135:133 (ОТ). Леброн отметился ключевым попаданием в концовке. Джеймс за 31 секунду до конца получил мяч после передачи разыгрывающего Денниса Шрёдера. После чего форвард совершил проход в «краску» соперника и попал лэй-ап, оформив двухочковое преимущество для своей команды. Счёт остался без изменений до финальной сирены.

Благодаря этой победе «Лейкерс» временно заняли шестое место в Западной конференции, обеспечивающее прямой выход в плей-офф.

Материалы по теме
«Всё дело в «химии». Леброн Джеймс прокомментировал победу в матче с «Ютой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023