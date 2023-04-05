Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла во время интервью Леброна Джеймса. Видео

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» во время послематчевого интервью лидера команды Леброна Джеймса изображали блеяние козла.
Блеяние козла зачастую используют как отсылку к GOAT (лучший всех времён и народов).
Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA.
Напомним, сегодня «Лейкерс» на выезде обыграли «Юту Джаз» со счётом 135:133 (ОТ). Леброн отметился ключевым попаданием в концовке. Джеймс за 31 секунду до конца получил мяч после передачи разыгрывающего Денниса Шрёдера. После чего форвард совершил проход в «краску» соперника и попал лэй-ап, оформив двухочковое преимущество для своей команды. Счёт остался без изменений до финальной сирены.
Благодаря этой победе «Лейкерс» временно заняли шестое место в Западной конференции, обеспечивающее прямой выход в плей-офф.
- 5 апреля 2023
-
11:37
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:48
-
08:24
-
07:34
-
07:32
-
07:31
-
07:02
-
06:51
-
06:36
-
06:24
-
06:14
-
06:02
-
05:48
-
05:47
-
05:31
-
05:15
-
03:55
-
03:46
- 4 апреля 2023
-
23:02
-
21:51
-
21:39
-
21:24
-
20:37
-
19:56
-
19:00
-
18:23
-
18:22