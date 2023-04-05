Джейлен Барфорд — об играх с «Пари НН»: у меня таких матчей не было со времён колледжа

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Джейлен Бафрорд высказался о матчах с «Пари Нижний Новгород» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ.

«У меня точно давно таких матчей не было – наверное, со времён колледжа. Но добавлю – эмоционального давления в таких играх я не испытываю. Я рос как игрок в матчах с переполненными трибунами, меня удивить трудно. И мне неважно, как сильно стараются создать давление на меня и команду, даже если судьба матча решается на последних секундах.

Всегда здорово одерживать победы на выезде. С учётом того, что уступили нижегородцам в регулярке все встречи, возвращаться с таким отличным результатом домой – это как бальзам на душу. Сделаем всё, чтобы серию завершить в Краснодаре», — приводит слова Барфорда пресс-служба команды.