Джейлен Барфорд — об играх с «Пари НН»: у меня таких матчей не было со времён колледжа
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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Джейлен Бафрорд высказался о матчах с «Пари Нижний Новгород» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ.
«У меня точно давно таких матчей не было – наверное, со времён колледжа. Но добавлю – эмоционального давления в таких играх я не испытываю. Я рос как игрок в матчах с переполненными трибунами, меня удивить трудно. И мне неважно, как сильно стараются создать давление на меня и команду, даже если судьба матча решается на последних секундах.
Всегда здорово одерживать победы на выезде. С учётом того, что уступили нижегородцам в регулярке все встречи, возвращаться с таким отличным результатом домой – это как бальзам на душу. Сделаем всё, чтобы серию завершить в Краснодаре», — приводит слова Барфорда пресс-служба команды.
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