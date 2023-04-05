«Наконец-то он сделал то, что от него требовалось». Бэйлесс — о победном броске Леброна

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс высказался о победе «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Ютой Джаз» (135:133 ОТ), сделав акцент на решающем броске Леброна Джеймса.
«Леброн наконец-то сделал то, что от него требовалось — он попал этот лэй-ап. Провалил концовку основного времени, но затем исправился в овертайме. Мне определённо нравится эта команда!» — написал Бэйлесс в социальных сетях.
Скип — легендарный спортивный американский журналист, специализирующийся на освещении баскетбола и американского футбола. Бэйлесс известен своими провокационными мнениями насчёт спортсменов и команд. Одна из самых популярных тем его карьеры — критика четырёхкратного MVP НБА Леброна Джеймса.
Журналист FOX не считает Леброна даже близким к дискуссиям о лучшем игроке в истории баскетбола. В рейтинге колумниста Леброн находится лишь на восьмой строчке. Спортивный обозреватель постоянно критикует Леброна за его бросковые способности, а также за неэффективную игру в концовках встреч.
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