Джимми Батлер: Эмбиид — MVP
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер считает, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид должен стать MVP нынешнего сезона НБА.
«Джоэл — MVP. В прошлом году он тоже должен был стать MVP», — приводит слова Батлера журналист Винсент Гудвилл.
Напомним, Эмбиид стал ключевой фигурой в победной игре с «Бостоном». В его активе 52 очка, 13 подборов и шесть результативных передач. Дабл-даблом в составе «Сиксерс» отметился также звёздный разыгрывающий Джеймс Харден. На его счету 20 очков, пять подборов и 11 ассистов.
Ранее сам Эмбиид дал комментарий по поводу слов тренера Дока Риверса и партнёров по команде по поводу MVP после матча с «Бостон Селтикс» (103:101).
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