«У нас есть более серьёзные цели». Эмбиид — о награде MVP

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид дал комментарий по поводу слов тренера Дока Риверса и партнёров по команде по поводу MVP после матча с «Бостон Селтикс» (103:101).

Напомним, после игры наставник сказал, что разговоры о MVP нынешнего сезона нужно закрыть, поскольку Эмбиид должен получить эту награду.

«Вероятно, они правы. Но у нас есть более серьёзные цели», — сказал Эмбиид после матча.

Напомним, Эмбиид стал ключевой фигурой в победной игре с «Бостоном». В его активе 52 очка, 13 подборов и шесть результативных передач. Дабл-даблом в составе «Сиксерс» отметился также звёздный разыгрывающий Джеймс Харден. На его счету 20 очков, пять подборов и 11 ассистов.