Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У нас есть более серьёзные цели». Эмбиид — о награде MVP

«У нас есть более серьёзные цели». Эмбиид — о награде MVP
Комментарии

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид дал комментарий по поводу слов тренера Дока Риверса и партнёров по команде по поводу MVP после матча с «Бостон Селтикс» (103:101).

Напомним, после игры наставник сказал, что разговоры о MVP нынешнего сезона нужно закрыть, поскольку Эмбиид должен получить эту награду.

«Вероятно, они правы. Но у нас есть более серьёзные цели», — сказал Эмбиид после матча.

Напомним, Эмбиид стал ключевой фигурой в победной игре с «Бостоном». В его активе 52 очка, 13 подборов и шесть результативных передач. Дабл-даблом в составе «Сиксерс» отметился также звёздный разыгрывающий Джеймс Харден. На его счету 20 очков, пять подборов и 11 ассистов.

Материалы по теме
Риверс предложил закончить споры об MVP после матча «Филадельфия» — «Бостон»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023