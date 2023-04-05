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«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари Нижний Новгород» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари Нижний Новгород» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Пари Нижний Новгород» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:81. Таким образом, краснодарский клуб вслед за ЦСКА стал полуфиналистом турнира.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 26 очков. 23 очка на счету Криса Хортона.

В составе «Пари Нижний Новгород» 23 очка на счету Максима Салаша. 18 очков набрал Александр Чадов.

В первой игре серии победа осталась за краснодарцами (93:81). Во втором матче железнодорожники оказались сильнее со счётом 77:72.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
05 апреля 2023, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
92 : 81
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 26, Хортон - 23, Акун-Пёрселл - 12, Ведищев - 10, Уайт - 9, Емченко - 4, Узинский - 4, Елатонцев - 2, Квитковских - 2, Паунич, Шуховцов, Щербенев
Пари Нижний Новгород: Салаш - 23, Чадов - 18, Лав-Робертс - 10, Ребич - 7, Ганькевич - 6, Бабурин - 5, Понкрашов - 5, Лютыч - 3, Беленицкий - 2, Умрихин - 2, Синегубов, Стребков
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