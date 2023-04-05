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«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари Нижний Новгород» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Пари Нижний Новгород» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:81. Таким образом, краснодарский клуб вслед за ЦСКА стал полуфиналистом турнира.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 26 очков. 23 очка на счету Криса Хортона.

В составе «Пари Нижний Новгород» 23 очка на счету Максима Салаша. 18 очков набрал Александр Чадов.

В первой игре серии победа осталась за краснодарцами (93:81). Во втором матче железнодорожники оказались сильнее со счётом 77:72.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».