«Атланта» не сможет напрямую выйти в плей-офф, несмотря на победу в матче с «Вашингтоном»

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:116.
Отличную игру в нападении показал разыгрывающий хозяев Трей Янг. Он оформил дабл-дабл: 25 очков и 16 результативных передач. Хорошую эффективность показал Джон Коллинз — он набрал 23 очка за восемь бросков и неполных 26 минут на площадке. Также хорошую игру показал защитник Деджонте Мюррей. В его активе 19 очков, семь подборов и два перехвата.
«Вашингтон», потеряв шансы на выход в плей-ин, использовал ротированный состав. Хорошее выступление показал центровой Дэниел Гэффорд. Он заработал дабл-дабл: 25 очков и 10 подборов.
Несмотря на победу, «Атланта» лишилась возможности побороться за шестое место в Восточной конференции, которое позволяет выйти в плей-офф напрямую. Это произошло из-за победы «Бруклин Нетс» в матче с «Детройт Пистонс» (123:108). «Хоукс» точно примут участие в плей-ин.
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