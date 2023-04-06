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«Атланта» не сможет напрямую выйти в плей-офф, несмотря на победу в матче с «Вашингтоном»

«Атланта» не сможет напрямую выйти в плей-офф, несмотря на победу в матче с «Вашингтоном»
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:116.

Отличную игру в нападении показал разыгрывающий хозяев Трей Янг. Он оформил дабл-дабл: 25 очков и 16 результативных передач. Хорошую эффективность показал Джон Коллинз — он набрал 23 очка за восемь бросков и неполных 26 минут на площадке. Также хорошую игру показал защитник Деджонте Мюррей. В его активе 19 очков, семь подборов и два перехвата.

«Вашингтон», потеряв шансы на выход в плей-ин, использовал ротированный состав. Хорошее выступление показал центровой Дэниел Гэффорд. Он заработал дабл-дабл: 25 очков и 10 подборов.

Несмотря на победу, «Атланта» лишилась возможности побороться за шестое место в Восточной конференции, которое позволяет выйти в плей-офф напрямую. Это произошло из-за победы «Бруклин Нетс» в матче с «Детройт Пистонс» (123:108). «Хоукс» точно примут участие в плей-ин.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 116
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Атланта Хоукс: Янг - 25, Коллинс - 23, Мюррей - 19, Гриффин - 16, Джонсон - 16, Бей - 10, Капела - 9, Холидей - 8, Оконгву - 6, Мартин - 2, Богданович, Крейчи, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Хантер
Вашингтон Уизардс: Гэффорд - 25, Дэвис - 20, Нанн - 15, Хафф - 14, Кисперт - 12, Гудвин - 10, Джексон - 10, Кукс - 6, Гилл - 4, Авдия, Бил, Гибсон, Кузма, Моррис, Порзингис, Райт, Тодд
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