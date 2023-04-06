«Мемфис» уступил «Нью-Орлеану» в овертайме, у Джексона 40 очков

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 138:131 в овертайме.

Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский баскетболист Херберт Джонс, набравший 35 очков, семь подборов и три передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Си Джей Макколлума. Он заработал дабл-дабл: 31 очко, десять подборов и шесть передач.

Самым результативным у гостей стал американский форвард Джарен Джексон. На его счету 40 очков, девять подборов и три передачи. Также отметим американского разыгрывающего Тайаса Джонса, который заработал дабл-дабл: 13 очков, восемь подборов и 12 передач.