Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» взять верх над «Сакраменто»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:119.
Самым ярким игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 29 очков, десять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 31 очко, заработал четыре подбора и отдал восемь передач.
Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 28 очков, пять подборов и восемь передач. Также отметим центрового из Литвы Домантаса Сабониса, который заработал трипл-дабл: 19 очков, 11 подборов и столько же передач.
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 119
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Ирвинг - 31, Дончич - 29, Хардуэй-младший - 24, Вуд - 14, Грин - 10, Харди - 4, Баллок - 3, Клебер - 3, Макги - 3, Пауэлл - 2, Дав. Бертанс, Лоусон, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт, Холидэй
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Сабонис - 19, Барнс - 16, Хаертер - 14, Монк - 13, Мюррэй - 11, Лайлз - 8, Митчелл - 8, Лень - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Мету, Холмс, Эдвардс, Эллис
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