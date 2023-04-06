Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» взять верх над «Сакраменто»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:119.

Самым ярким игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 29 очков, десять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 31 очко, заработал четыре подбора и отдал восемь передач.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 28 очков, пять подборов и восемь передач. Также отметим центрового из Литвы Домантаса Сабониса, который заработал трипл-дабл: 19 очков, 11 подборов и столько же передач.