«Зенит» выпустил специальные майки к плей-офф Единой лиги ВТБ

Игроки баскетбольного «Зенита» вышли на разминку перед первым матчем четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с МБА в специальных тёмно-синих накидках.

Спереди на них написано «Плей-офф», на задней стороне — «За Питер». В клубе взяли главный лозунг всех болельщиков сине-бело-голубых и нанесли его на спину. И таким образом подчеркнули единство между клубом и болельщиками, особенно важное на решающей стадии.

«Зенит» стал первой командой, которая выпустила накидки специально к матчам на вылет.

Теперь болельщики имеют шанс получить такие майки. Для этого нужно принять участие в конкурсе, который петербуржцы проводят в своём телеграм-канале. Все подробности по ссылке.

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