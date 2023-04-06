«Зенит» выпустил специальные майки к плей-офф Единой лиги ВТБ
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Игроки баскетбольного «Зенита» вышли на разминку перед первым матчем четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с МБА в специальных тёмно-синих накидках.
Спереди на них написано «Плей-офф», на задней стороне — «За Питер». В клубе взяли главный лозунг всех болельщиков сине-бело-голубых и нанесли его на спину. И таким образом подчеркнули единство между клубом и болельщиками, особенно важное на решающей стадии.
«Зенит» стал первой командой, которая выпустила накидки специально к матчам на вылет.
Теперь болельщики имеют шанс получить такие майки. Для этого нужно принять участие в конкурсе, который петербуржцы проводят в своём телеграм-канале. Все подробности по ссылке.
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