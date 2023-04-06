Энтони Дэвис: наш план на игру был прост: позволить Расселлу Уэстбруку бросать по кольцу

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу поражения в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (118:125).

«Наш план на игру был прост: позволить Расселлу Уэстбруку бросать по кольцу. И он попадал свои броски. Попадал и попадал», — сказал Дэвис после матча.

Самым результативным игроком этой встречи стал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, девять подборов и семь результативных передач. Второй лидер «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис набрал 17 очков, 11 подборов, четыре ассиста и два блок-шота.

В составе хозяев замечательную игру со скамейки показал защитник Норман Пауэлл. В его активе 27 очков и четыре передачи. Звёздный форвард Кавай Леонард отметился 25 очками, семью подборами и четырьмя ассистами. Хорватский центровой Ивица Зубац оформил дабл-дабл: 17 очков и 13 подборов.