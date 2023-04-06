Леброн Джеймс отдал «передачу» сидящему на скамейке запасных Расселлу Уэстбруку. Видео

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» оказался в курьёзной ситуации.

В концовке третьей четверти Джеймс во время розыгрыша атаки собирался отдать пас лёгкому форварду Трою Брауну. Однако Леброн совершил потерю, в результате которой мяч оказался в руках разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука, находящегося на скамейке запасных.

Напомним, Уэстбрук и Леброн начинали сезон в одной команде. Уэстбрук был обменян зимой в «Юту», которая выкупила его контракт, что позволило Уэстбруку присоединиться к «Клипперс» в качестве свободного агента.

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