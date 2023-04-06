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УНИКС победил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

УНИКС победил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
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Казанский УНИКС на выезде обыграл пермскую «Парму» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» и завершилась победой гостей со счётом 73:52 (14:21, 20:11, 25:8, 14:12). Таким образом, казанцы пробились в полуфинал турнира. Счёт в серии 3-0.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Малик Диме, набравший 19 очков и совершивший 12 подборов. У гостей лучшую результативность продемонстрировали разыгрывающий Ненад Димитриевич и форвард Винс Хантер. В активе обоих по 12 очков.

В другой четвертьфинальной серии встречаются МБА и «Зенит». Сейчас счёт в их серии 1-1.

Напомним, ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ прошли московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Они сыграют друг с другом.

Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
06 апреля 2023, четверг. 17:30 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
52 : 73
УНИКС
Казань, Россия
Парма-Пари: Антипов, Будин, Диме, Куров, Онгвае, Платунов, Попов, Походяев, Риз, Роберсон, Тучков, Шейко
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер
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