Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

УНИКС победил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС на выезде обыграл пермскую «Парму» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» и завершилась победой гостей со счётом 73:52 (14:21, 20:11, 25:8, 14:12). Таким образом, казанцы пробились в полуфинал турнира. Счёт в серии 3-0.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Малик Диме, набравший 19 очков и совершивший 12 подборов. У гостей лучшую результативность продемонстрировали разыгрывающий Ненад Димитриевич и форвард Винс Хантер. В активе обоих по 12 очков.

В другой четвертьфинальной серии встречаются МБА и «Зенит». Сейчас счёт в их серии 1-1.

Напомним, ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ прошли московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Они сыграют друг с другом.

Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».