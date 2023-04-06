Чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» проиграл «Фенербахче», лишившись шансов на плей-офф

Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле «Фенербахче» принимал другой стамбульский клуб – «Анадолу Эфес». Встреча закончилась со счётом 103:86 (23:17, 25:23, 24:24, 31:22) в пользу хозяев площадки. После этого поражения «Анадолу Эфес», являющийся действующим чемпионом турнира, лишился шансов на выход в плей-офф.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс. Он набрал 26 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре результативные передачи. У «Анадолу Эфес» лучшую результативность показал экс-форвард ЦСКА Уилл Клайберн. В его активе 21 очко, шесть подборов и одна результативная передача.

В следующем туре соревнований, который будет заключительным, «Фенербахче» на выезде сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится 13 апреля и начнётся в 20:00 мск. «Анадолу Эфес» в следующем туре регулярного чемпионата примет «Монако». Матч состоится 14 апреля и начнётся в 20:30 мск.