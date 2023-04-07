Чарльз Баркли: «Сакраменто» пройдёт «Лейкерс» или «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил мнение, что «Сакраменто Кингз» без проблем пройдёт дальше первого раунда предстоящего плей-офф даже в случае, если «Кингз» будут противостоять «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Голден Стэйт Уорриорз».

«Если «Сакраменто Кингз» встретится в плей-офф с «Лейкерс» или «Уорриорз» в первом раунде, я гарантирую, что «Кингз» одержат победу. Гарантирую», — заявил Баркли в эфире программы NBA on TNT.

Напомним, 30 марта в Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» завершился очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:80. После этой победы «Сакраменто» гарантировал себе место в плей-офф впервые с 2006 года.