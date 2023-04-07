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«Юта» проиграла «Оклахоме» и лишилась шансов на попадание в плей-офф и плей-ин НБА

«Юта» проиграла «Оклахоме» и лишилась шансов на попадание в плей-офф и плей-ин НБА
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 114:98.

Самым результативным игроком в составе гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 22 очка, семь подборов и семь результативных передач. Также хорошую игру в составе «Оклахомы» провёл защитник Джош Гидди. В его активе 17 очков, восемь подборов и восемь передач.

У «Юты» можно выделить выступления двух игроков. Американский разыгрывающий Крис Данн набрал 22 очка, сделал семь подборов и восемь передач. Центровой Келли Олиник отметился 16 очками, 14 подборами и восемью передачами.

Таким образом, «Юта» после поражения в матче с «Оклахомой» лишилась математических шансов на попадание в плей-офф и плей-ин.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
98 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Данн - 22, Олиник - 16, Агбаджи - 13, Азубуике - 12, Фонтеккио - 11, Саманич - 8, Джузэнг - 7, Тоскано-Андерсон - 5, Джонс - 4, Гэй, Кесслер, Кларксон, Маркканен, Поттер, Секстон, Хортон-Такер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Гидди - 17, Уиггинс - 15, Шарич - 14, Джо - 11, Уильямс - 11, Уотерс III - 10, Уильямс - 9, Дорт - 5, Батлер, Дженг, Манн, Покушевски, Робинсон-Эрл, Сарр, Уильямс, Холмгрен
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