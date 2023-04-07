«Юта» проиграла «Оклахоме» и лишилась шансов на попадание в плей-офф и плей-ин НБА

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 114:98.
Самым результативным игроком в составе гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 22 очка, семь подборов и семь результативных передач. Также хорошую игру в составе «Оклахомы» провёл защитник Джош Гидди. В его активе 17 очков, восемь подборов и восемь передач.
У «Юты» можно выделить выступления двух игроков. Американский разыгрывающий Крис Данн набрал 22 очка, сделал семь подборов и восемь передач. Центровой Келли Олиник отметился 16 очками, 14 подборами и восемью передачами.
Таким образом, «Юта» после поражения в матче с «Оклахомой» лишилась математических шансов на попадание в плей-офф и плей-ин.
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