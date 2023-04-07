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54 очка Дюранта и Пола помогли «Финиксу» взять верх над «Денвером»

54 очка Дюранта и Пола помогли «Финиксу» взять верх над «Денвером»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:115.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский баскетболист Кевин Дюрант, набравший 29 очков, сделавший семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить третьего номера американского разыгрывающего Криса Пола, который набрал 25 очков, сделал шесть подборов и две передачи.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Кристиан Браун. На его счету 31 очко, шесть подборов и четыре передачи. Вторым в составе гостей по результативности стал американский разыгрывающий Реджи Джексон, который набрал 20 очков, сделал три подбора и шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Дюрант - 29, Пол - 25, Эйтон - 16, Букер - 15, Крэйг - 11, Росс - 8, Окоги - 5, Бийомбо - 4, Ландейл - 2, Пэйн - 2, Шамет - 2, Базли, Ли, Ли, Уоррен, Уэйнрайт
Денвер Наггетс: Браун - 31, Джексон - 20, Браун - 15, Грин - 14, Джордан - 12, Смит - 11, Ннаджи - 7, Уотсон - 3, Чанчар - 2, Брайант, Гиллеспи, Гордон, Йокич, Колдуэлл-Поуп, Маррей, Портер, Уайт
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