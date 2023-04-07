54 очка Дюранта и Пола помогли «Финиксу» взять верх над «Денвером»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:115.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский баскетболист Кевин Дюрант, набравший 29 очков, сделавший семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить третьего номера американского разыгрывающего Криса Пола, который набрал 25 очков, сделал шесть подборов и две передачи.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Кристиан Браун. На его счету 31 очко, шесть подборов и четыре передачи. Вторым в составе гостей по результативности стал американский разыгрывающий Реджи Джексон, который набрал 20 очков, сделал три подбора и шесть передач.