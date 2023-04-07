Результаты всех матчей НБА 7 апреля, турнирная таблица

7 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» – 94:118

«Филадельфия Сиксерс» – «Майами Хит» – 101:129

«Сан-Антонио Спёрс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 129:127

«Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 98:114

«Финикс Санз» – «Денвер Наггетс» – 119:115

Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский баскетболист Кевин Дюрант, набравший 29 очков, сделавший семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить третьего номера американского разыгрывающего Криса Пола, который набрал 25 очков, сделал шесть подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Кристиан Браун. На его счету 31 очко, шесть подборов и четыре передачи.