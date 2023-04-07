Дюрант: Майкл Джордан известен кроссовками больше, чем игрой в баскетбол

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мыслями об именных кроссовках Майкла Джордана, высказав мнение, что популярность этих кроссовок даже превосходит славу легендарного игрока.

«В любой точке Земли на ком-то можно увидеть пару «джорданов». Они никогда не исчезнут, даже когда нас не будет. Вероятно, он и сейчас известен кроссовками больше, чем игрой в баскетбол. Этот бренд является синонимом класса и роскоши, он первоклассный. В его коллекции есть культовые модели, которые мы больше никогда не увидим», — сказал Дюрант в эфире Boardroom.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Коллекция кроссовок Майкла Джордана выставлена на аукцион: