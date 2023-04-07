Кевин Дюрант иронично отреагировал на новое требование НБА о 65 матчах в сезоне

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал сообщение журналиста, в котором тот приводил его статистические данные в нынешнем сезоне НБА (в среднем за матч Дюрант набирает 29,1 очка).
«Не считается. Я не сыграл в 65 матчах», — написал Дюрант у себя в социальных сетях.
Напомним, недавно стало известно, что Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков договорились о минимальном количестве матчей, которые необходимо провести для того, чтобы претендовать на получение главных наград сезона («Новичок года», «Лучший оборонительный игрок лиги», титул MVP и прочие). В сезоне этих игр должно быть по меньшей мере 65. Целью введения правила является стимуляция игроков не пропускать матчи, если на то нет каких-либо спортивных причин.
Дюрант в этом сезоне сыграл в 47 матчах.
Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:
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