«Не соответствует действительности». Кьюбан рассказал, что сейчас думает о Кайри Ирвинге

Американский бизнесмен и владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился мнением о звёздном игроке своей команды Кайри Ирвинге. По словам Кьюбана, Ирвинг – хороший парень, а то, что он о нём думал раньше, не соответствует действительности.

«Как по мне, Кайри — хороший парень. Всё, что я читал о нём и думал, не соответствует действительности. На 100 процентов», — приводит слова Кьюбана ESPN US.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи. Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс».

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: