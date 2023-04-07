«Не соответствует действительности». Кьюбан рассказал, что сейчас думает о Кайри Ирвинге
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Американский бизнесмен и владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился мнением о звёздном игроке своей команды Кайри Ирвинге. По словам Кьюбана, Ирвинг – хороший парень, а то, что он о нём думал раньше, не соответствует действительности.
«Как по мне, Кайри — хороший парень. Всё, что я читал о нём и думал, не соответствует действительности. На 100 процентов», — приводит слова Кьюбана ESPN US.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи. Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс».
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
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