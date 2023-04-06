Владелец «Далласа»: подписание нового контракта с Ирвингом — первостепенная задача на лето
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Американский бизнесмен и владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, что команда ставит первой целью подписание нового контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом.
«Заключение нового соглашения с Кайри Ирвингом — это первостепенная задача на предстоящее лето», — приводит слова Кьюбана журналист ESPN Тим Макмэн в своих социальных сетях.
Кайри Ирвинг перешёл в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в рамках крупного обмена незадолго до дедлайна в феврале. Стоит отметить, что после этого «Маверикс» проиграли 15 матчей из 22. В настоящий момент, после 80 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин. В последних девяти матчах команда потерпела семь поражений.
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