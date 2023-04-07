Стало известно, может ли вернуться Уильямсон на паркет в турнире плей-ин

Тяжёлый форвард команды «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон вряд ли сможет помочь своей команде в турнире плей-ин, который стартует на следующей неделе, сообщает в своих социальных сетях инсайдер Шэмс Чарания.
«Команда с осторожностью относится к возвращению Уильямсона, так как он продолжает процесс реабилитации», — написал Чарания.
Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку.
В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 29 матчах, в среднем набирая 26 очков, делая семь подборов и 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,8, трёхочковых – 36,8.
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