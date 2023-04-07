Эксперт: «Далласу» нужно научить Дончича взаимодействовать со звёздами

Известный спортивный эксперт Крис Бруссард высказался о звёздном разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«Что нужно сделать «Далласу», так это научить Дончича взаимодействовать с другими суперзвёздами. Сейчас это работает так: сейчас моя очередь бросать, потом твоя очередь бросать. Вот это сейчас происходит между ним и Кайри Ирвингом. Им нужно придумать, как интегрировать Дончича в атаку, которая строится не только вокруг него. Ни Леброн Джеймс, ни Майкл Джордан, ни Джеймс Харден не выигрывали чемпионский титул в одиночку», — сказал Бруссард в эфире программы First Things First.

«Даллас» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции за два тура до окончания регулярного чемпионата. Команда рискует не попасть даже в раунд плей-ин.