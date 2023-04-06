Деградация «Далласа». Как приход звезды испортил команду Дончича

Лучшее — враг хорошего. Кажется, это про нынешний сезон «Далласа». По ходу сезона клуб из Техаса уверенно занимал место в плей-офф, и казалось, что участник финала конференции прошлого сезона определённо планирует сделать ещё один шаг вперёд. Но уже в начале апреля клуб вынужден ожесточённо сражаться с «Оклахомой» за стратегическое 10-е место в Западной конференции и просчитывать все варианты событий для того, чтобы попасть в заветный плей-ин.

В ночь с 5 на 6 апреля по московскому времени «Маверикс» одержали важнейшую победу над «Сакраменто». Перед своими зрителями в упорном матче подопечные Джейсона Кидда вырвали победу у одного из лидеров конференции. Для этого, правда, потребовались настоящие геройства от главных звёзд клуба.

Кайри Ирвинг настрелял 19 очков только за четвёртую четверть (4/5 трёхочковых на этом отрезке) и чуть ли не собственноручно забрал победу для своей команды. В итоге у Ирвинга 31 очко, а «Даллас» наконец прервал серию поражений и сравнялся по победам с «Оклахомой».

Дончич набрал 29 очков и собрал 10 подборов, но реализовал лишь 3 из 11 трёхочковых. К счастью, Тим Хардуэй показал великолепную реализацию дальних бросков — 5/8 в матче с «Кингз» — и итоговые 24 очка за матч.

Так в чём же проблема «Далласа», который после прихода Кайри Ирвинга как будто бы стал слабее?

Кайри Ирвинг Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Мачт с «Сакраменто» в этом плане получился показательным. Две звезды клуба провели классный матч и решили всё самостоятельно, получив порцию внимания за 60 очков на двоих. Но сколько раз по кольцу бросили другие? Дуайт Пауэлл и Реджи Баллок провели на паркете в сумме почти 30 минут. Но совершили за это время всего четыре броска, набрав пять очков. Командная игра «Далласа» рассыпалась полностью, почти каждое владение превращалось в изоляции для Ирвинга и Дончича. «Сакраменто», к слову, отдал 31 результативную передачу, в то время как у «Маверикс» к концу встречи было всего 24.

Когда Ирвинг и Дончич на паркете, то «Даллас» действительно набирает больше очков в пересчёте на 100 владений. Но при этом и пропускает тоже больше. Болельщики и эксперты критикуют Луку за откровенное безделье при игре в обороне. Он позволяет себе отходить от форварда, но при этом у «Маверикс» не лучшим образом работает подстраховка. Если в прошлых сезонах Дончича удавалось «прятать», а команда делала ставку именно на атаку своей главной звезды, то сейчас помогать словенцу становится всё тяжелее.

«Лука, всё устроено не так, что остальные крутятся вокруг тебя всё время. В какой-то момент, конечно, это действительно так. Когда я смотрю на Дончича, то меня беспокоит его язык тела. Не только в отношении судей, но и в отношении товарищей по команде. Надутые губы, опущенная голова. Ты рассказываешь о том, что нельзя пропускать 132 очка? Сколько из этих попаданий на твоей совести в том матче? Когда ты уже возьмешь на себя ответственность и скажешь: «Мне надоело, что через меня строят атаки соперники. Я буду делать больше на своей половине. Могу хотя бы больше стараться», — обрушился с критикой бывший игрок НБА Кендрик Перкинс.

Генеральный менеджер «Мавс» Нико Харрисон на публику выдаёт только позитив, пытаясь скрыть все внутренние переживания и проблемы. Собственно, человеку, который обеспечивал трансфер Ирвинга и запускал, по сути, перестройку «Далласа», нельзя даже на секунду допускать, что он мог ошибиться.

«Когда мы совершали сделку, то ожидали, что Кайри и Лука к настоящему моменту уже сыграются, так что все происходящее определённо ниже ожиданий. Они провели недостаточно минут вместе, чтобы сплотиться.

Они подходят друг другу. Вопрос в парнях вокруг них – как они вписываются в игру и взаимодействуют с лидерами? Это более сложная задача. У нас есть все эти аналитические данные, чтобы сказать, что эти составы работают, но знаете что? После обмена у нас не было стабильного ростера, поэтому трудно что-либо оценивать.

Наш потенциал безграничен. У нас есть «Феррари» и монстр-трак, понимаете, о чëм я говорю? Обе машины удивительные и потрясающие, но в разных стилях, что делает нас очень динамичными. Они могут дополнять друг друга. Комбинации безграничны, на самом деле, и в лиге не так много игроков, которые так же хороши, как эти двое», — сказал Харрисон.

Лука Дончич Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Всё сказанное генеральным менеджером больше подходит на оправдание неудач, поскольку «Даллас» после прихода Ирвинга проигрывает чаще, чем побеждает. Можно найти миллион статистических компонентов и подключить невиданных размеров аналитический центр, но если на табло после финальной сирены у твоей команды набранных очков меньше, чем у соперника, — ты проиграл.

Самое страшное для поклонников клуба из Техаса то, что руководство на полном серьёзе собирается дать максимальный контракт с большим отрывом самому взбалмошному игроку лиги, который, хоть и является одним из лучших защитников, однако уже немолод (Ирвингу на днях исполнился 31 год) и, что более важно, никогда не играл в команде, где именно ему приходилось бы быть главным человеком не только на паркете, но и в раздевалке. Максимальный контракт может перечеркнуть все надежды «Далласа» на развитие клуба, который (скажем это ещё раз) уже выбивал «Финикс» в семиматчевой серии и выходил в финал Запада!