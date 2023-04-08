«Мемфис» разгромил запасных «Милуоки», Джексон набрал 36 очков

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 137:114.

Лучшим игроком встречи стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон. В его активе сегодня 36 очков, три блок-шота и три перехвата. Достойную игру показал защитник Десмонд Бэйн. На его счету 16 очков, восемь подборов и шесть результативных передач. Вышедший в стартовом составе Люк Кеннард набрал 19 очков, четыре подбора и пять ассистов.

«Милуоки» оставил отдыхать на этот матч игроков своего основного состава. Самым ярким игроком стал канадский разыгрывающий Линделл Уиггингтон. Он оформил дабл-дабл: 25 очков и 11 передач. Эффективную игру в нападении показал форвард Джей Краудер: 24 очка и всего два промаха с игры.

Благодаря этой победе «Мемфис» обеспечил себе второе место в Западной конференции.