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«Мемфис» разгромил запасных «Милуоки», Джексон набрал 36 очков

«Мемфис» разгромил запасных «Милуоки», Джексон набрал 36 очков
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 137:114.

Лучшим игроком встречи стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон. В его активе сегодня 36 очков, три блок-шота и три перехвата. Достойную игру показал защитник Десмонд Бэйн. На его счету 16 очков, восемь подборов и шесть результативных передач. Вышедший в стартовом составе Люк Кеннард набрал 19 очков, четыре подбора и пять ассистов.

«Милуоки» оставил отдыхать на этот матч игроков своего основного состава. Самым ярким игроком стал канадский разыгрывающий Линделл Уиггингтон. Он оформил дабл-дабл: 25 очков и 11 передач. Эффективную игру в нападении показал форвард Джей Краудер: 24 очка и всего два промаха с игры.

Благодаря этой победе «Мемфис» обеспечил себе второе место в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 137
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Уиггинтон - 25, Краудер - 24, Горан Драгич - 14, Боучэмп - 13, Адетокунбо - 12, Картер - 9, Леонард - 9, Грин - 6, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Аллен, Инглс, Коннотон, Лопес, Миддлтон, Портис, Холидэй
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 36, Кеннард - 19, Бейн - 16, Кончар - 13, Морант - 12, Брукс - 11, Джонс - 10, Тиллман - 8, Родди - 4, Лофтон Мл. - 3, Уильямс Мл. - 3, Чендлер - 2, Адамс, Альдама, Кларк, Ларэвиа, Уильямс
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