«Даллас» лишился шансов на выход в плей-офф, проиграв «Чикаго»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:112.
Перед матчем шли сообщения о том, что «Даллас» решит отправить отдыхать Кайри Ирвинга и Луку Дончича до конца регулярного сезона, несмотря на то, что «Маверикс» ещё имели шансы на проход в плей-ин. Кайри пропустил игру, а Лука Дончич провёл полную первую четверть на площадке и ушёл в начале второй. За неполные 13 минут он набрал 13 очков.
Самым результативным игроком в составе гостей стал Патрик Уильямс. В его активе сегодня 23 очка и восемь подборов. Дабл-дабл оформил черногорский центровой Никола Вучевич: 20 очков и 10 подборов.
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
112 : 115
Чикаго Буллз
Чикаго
Даллас Маверикс: Дончич - 13, Моррис - 13, Райт - 13, Лоусон - 12, Дав. Бертанс - 11, Холидэй - 11, Макги - 9, Харди - 9, Пинсон - 8, Нтиликина - 7, Баллок - 6, Вуд, Грин, Ирвинг, Клебер , Пауэлл, Хардуэй-младший
Чикаго Буллз: Уайт - 24, Уильямс - 23, Вучевич - 20, Досунму - 12, Терри - 8, Тэйлор - 8, Карузо - 7, Джонс - 6, Джонс - 6, Грин - 1, Беверли, Болл, Дерозан, Драммонд, Лавин, Льюис, Симонович
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