«Даллас» лишился шансов на выход в плей-офф, проиграв «Чикаго»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:112.

Перед матчем шли сообщения о том, что «Даллас» решит отправить отдыхать Кайри Ирвинга и Луку Дончича до конца регулярного сезона, несмотря на то, что «Маверикс» ещё имели шансы на проход в плей-ин. Кайри пропустил игру, а Лука Дончич провёл полную первую четверть на площадке и ушёл в начале второй. За неполные 13 минут он набрал 13 очков.

Самым результативным игроком в составе гостей стал Патрик Уильямс. В его активе сегодня 23 очка и восемь подборов. Дабл-дабл оформил черногорский центровой Никола Вучевич: 20 очков и 10 подборов.