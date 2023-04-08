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«Голден Стэйт» обеспечил себе прямой выход в плей-офф, обыграв «Сакраменто»

«Голден Стэйт» обеспечил себе прямой выход в плей-офф, обыграв «Сакраменто»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:97.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Клэй Томпсон. На его счету 29 очков с реализацией бросков 58%. Также хорошую игру провёл звёздный разыгрывающий Стефен Карри. В его активе 25 очков, семь подборов и шесть результативных передач. Нужно отметить также выступление защитника Донте Дивинченцо. Он вышел в стартовом составе и набрал 18 очков, сделал шесть подборов и восемь передач.

«Сакраменто» уже точно займёт третью строчку в Западной конференции, поэтому матч пропускали лидеры команды Де'Аарон Фокс и Домантас Сабонис.

Благодаря этой победе «Уорриорз» обеспечили себе прямой выход в плей-офф.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
97 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Лайлз - 15, Мету - 15, Барнс - 13, Холмс - 11, Дэвис - 10, Мюррэй - 9, Дозьер - 7, Эдвардс - 6, Лень - 5, Митчелл - 5, Эллис - 1, Деллаведова, Кета, Монк, Сабонис, Фокс, Хаертер
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 29, Карри - 25, Дивинченцо - 18, Куминга - 15, Пэйтон II - 10, Пул - 8, Луни - 6, Грин - 4, Лэмб - 2, Муди - 2, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Роллинз, Уиггинс
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