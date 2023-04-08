«Голден Стэйт» обеспечил себе прямой выход в плей-офф, обыграв «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:97.
Самым результативным игроком встречи стал защитник Клэй Томпсон. На его счету 29 очков с реализацией бросков 58%. Также хорошую игру провёл звёздный разыгрывающий Стефен Карри. В его активе 25 очков, семь подборов и шесть результативных передач. Нужно отметить также выступление защитника Донте Дивинченцо. Он вышел в стартовом составе и набрал 18 очков, сделал шесть подборов и восемь передач.
«Сакраменто» уже точно займёт третью строчку в Западной конференции, поэтому матч пропускали лидеры команды Де'Аарон Фокс и Домантас Сабонис.
Благодаря этой победе «Уорриорз» обеспечили себе прямой выход в плей-офф.
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