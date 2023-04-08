Джа Морант отдал необычный аллей-уп на Джарена Джексона

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (137:114) отметился эффектным моментом.

Так, в начале матча, при счёте 0:0, Морант при проходе в зону оппонента отдал аллей-уп не глядя тяжёлому форварду Джарену Джексону, который, в свою очередь, успешно добавил мяч в кольцо.

В этой встрече разыгрывающий отметился 12 очками, шестью подборами и восемью результативными передачами. В нынешнем сезоне Морант сыграл в 60 матчах и в среднем набирает 26,4 очка, делает 5,9 подбора и 8,1 результативной передачи.

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