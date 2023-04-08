Яннис Адетокунбо — болельщикам «Милуоки»: мы идём за вторым титулом!

Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо обратился к болельщикам команды после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (114:137).

«Нам нужен ещё один [титул]. Это всё, что нам нужно. Мы идём за вторым!» — сказал болельщикам Адетокунбо.

«Милуоки Бакс» располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции и уже гарантировал себе статус лучшей команды регулярного чемпионата с показателем 58-23.

Адетокунбо в нынешнем сезоне принял участие в 63 матчах, в которых набирал в среднем за игру 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Милуоки» сыграет с «Торонто Рэпторс».