Адетокунбо объяснил, почему для него неважно лидерство «Милуоки» в Восточной конференции

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер клуба «Милуоки Бакс» греческий форвард Яннис Адетокунбо высказался о важности лидерства в конференции, а также о роли домашних выступлений в плей-офф.

«Я не думаю о том, станем мы первыми или вторыми [по итогам регулярного чемпионата]. Когда мы стали чемпионами, мы были… третьими, кажется. «Бостон» очень крут, «Филадельфия», «Кливленд» и «Нью-Йорк» тоже.

Всегда приятно играть заключительный матч [этапа плей-офф] на домашней площадке. Это не означает, что вы победите, но домашний матч повышает ваши шансы на успех. На протяжении всего года мы работали, чтобы иметь лучшую статистику в лиге и иметь преимущество домашней площадки в матче с любой командой», – приводит слова Адетокунбо пресс-служба «Милуоки».