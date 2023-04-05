Адетокунбо объяснил, почему для него неважно лидерство «Милуоки» в Восточной конференции

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер клуба «Милуоки Бакс» греческий форвард Яннис Адетокунбо высказался о важности лидерства в конференции, а также о роли домашних выступлений в плей-офф.
«Я не думаю о том, станем мы первыми или вторыми [по итогам регулярного чемпионата]. Когда мы стали чемпионами, мы были… третьими, кажется. «Бостон» очень крут, «Филадельфия», «Кливленд» и «Нью-Йорк» тоже.
Всегда приятно играть заключительный матч [этапа плей-офф] на домашней площадке. Это не означает, что вы победите, но домашний матч повышает ваши шансы на успех. На протяжении всего года мы работали, чтобы иметь лучшую статистику в лиге и иметь преимущество домашней площадки в матче с любой командой», – приводит слова Адетокунбо пресс-служба «Милуоки».
- 5 апреля 2023
-
19:59
-
19:42
-
19:20
-
18:34
-
18:05
-
18:00
-
16:19
-
15:41
-
15:33
-
15:00
-
14:54
-
14:32
-
13:42
-
13:40
-
13:24
-
12:57
-
12:44
-
11:37
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:48
-
08:24
-
07:34
-
07:32
-
07:31
-
07:02
-
06:51
-
06:36
-
06:24