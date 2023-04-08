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Леброн Джеймс: «Лейкерс» перевернули всё с ног на голову

Леброн Джеймс: «Лейкерс» перевернули всё с ног на голову
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на очередную победу команды в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лейкерс» обыграли «Финикс Санз» со счётом 121:107. «Озёрники» остаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с показателями 42-39.

«Сказал Энтони Дэвису: «Чувак, ты можешь поверить, что мы закончим этот сезон с положительным балансом побед и поражений?» Мы перевернули всё с ног на голову», — передаёт слова Леброна репортёр Fox Sports Мелисса Ролин на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что «Лейкерс» стали первой командой с сезона-2004/2005, которая начала сезон с показателем 2-10 и при этом закончит регулярный чемпионат с положительной разницей побед и поражений.

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