Леброн Джеймс: «Лейкерс» перевернули всё с ног на голову

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на очередную победу команды в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лейкерс» обыграли «Финикс Санз» со счётом 121:107. «Озёрники» остаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с показателями 42-39.

«Сказал Энтони Дэвису: «Чувак, ты можешь поверить, что мы закончим этот сезон с положительным балансом побед и поражений?» Мы перевернули всё с ног на голову», — передаёт слова Леброна репортёр Fox Sports Мелисса Ролин на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что «Лейкерс» стали первой командой с сезона-2004/2005, которая начала сезон с показателем 2-10 и при этом закончит регулярный чемпионат с положительной разницей побед и поражений.