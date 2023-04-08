Яннис Адетокунбо: не стремлюсь к тому, чтобы стать лицом НБА
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Греческий звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что не ставит перед собой цель стать лицом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Я и правда не стремлюсь становиться лицом лиги. Действительно не хочу. Мне просто хочется играть в баскетбол. Если в итоге это приведёт меня к тому, что я превращусь в лицо лиги, то здорово. Но фокусироваться на этом я не буду. Кем бы я хотел быть? Лучшим ролевым игроком, который выходил на площадку», — цитирует Адетокунбо Bleacher Report.
Яннис Адетокунбо дважды признавался самым ценным игроком лиги.
Адетокунбо в нынешнем сезоне принял участие в 63 матчах, в которых набирал в среднем за игру 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
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