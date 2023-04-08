Гарнетт: если бы Энтони Дэвис играл так в начале сезона, то претендовал бы на MVP
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), звёздный американец Кевин Гарнетт высказался о последних выступлениях форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и соотечественника Энтони Дэвиса.
«Я хочу отдать должное большому парню. Энтони Дэвис, вдруг ты услышишь это. Твоя игра сейчас, подборы в нападении, игра настоящего зверя, игра доминирующего большого парня – вот что мне было нужно. Вот так ты должен был начинать сезон. Если бы Энтони Дэвис играл так в начале сезона, то претендовал бы на MVP», – сказал Гарнетт в эфире передачи Ticket & The Truth.
Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс оценил выступление команды в конце сезона.
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