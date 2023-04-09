Перкинс сказал, благодаря чему «Лейкерс» выйдут в финал НБА — 2023

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телевизионный эксперт, американец Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» станет одним из финалистов плей-офф нынешнего сезона.

«Вот команда, за которой я наблюдал, и в этом году она выйдет в финал благодаря Энтони Дэвису. «Лейкерс» были лучшей оборонительной командой во второй части сезона в Западной конференции, и мне нравятся их шансы», – сказал Перкинс в эфире ESPN.

Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кевин Гарнетт заявил, что Энтони Дэвис мог бы претендовать на звание MVP сезона при стабильных выступлениях, отметив его текущую форму.

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