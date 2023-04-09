Результаты всех матчей НБА 9 апреля, турнирная таблица

9 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 3 матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Юта Джаз» – «Денвер Наггетс» – 118:114

«Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 131:151

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 136:125

Одним из самых ярких выступлений дня стала игра разыгрывающего «Спёрс» Тре Джонса. Он оформил трипл-дабл: 21 очко, 10 подборов и 12 результативных передач.

После победы «Клипперс» «Тимбервулвз» лишились возможности выйти в плей-офф напрямую и теперь точно сыграют в плей-ин. В последний игровой день, целых четыре команды Западной конференции поборятся за 5 и 6 места, позволяющие выйти в плей-офф напрямую: «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».