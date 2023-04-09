Дрэймонд Грин пожаловался на судейство в матчах «Голден Стэйт»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу неоднозначного судейства в свою сторону и пожаловался на многочисленные удары локтями от соперников.
«Сижу здесь с большим фингалом под моим глазом, пытаясь понять, почему я получаю так много ударов локтями по лицу и голове, но со стороны судей ничего не происходит», — написал тяжёлый форвард «Уорриорз» в своих социальных сетях.
В нынешнем сезоне четырёхкратный участник Матчей всех звёзд НБА сыграл в 72 матчах регулярного сезона и набирает в среднем 8,4 очка, 7,3 подбора и 6,9 результативной передачи за игру.
«Голден Стэйт» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 43 победы при 38 поражениях. Напомним, «Уорриорз» являются действующими чемпионами НБА.
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