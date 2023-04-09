Джефферсон: Карри больше атакующий защитник, а не разыгрывающий

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне эксперт Ричард Джефферсон высказался по поводу лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Я склоняюсь больше к тому, что Стефен Карри больше атакующий защитник, а не разыгрывающий», — сказал Джефферсон на подкасте у Джея Джея Редика.

Напомним, вчера в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:97.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Клэй Томпсон. На его счету 29 очков с реализацией бросков 58%. Также хорошую игру провёл и Стефен Карри. В его активе 25 очков, семь подборов и шесть результативных передач.