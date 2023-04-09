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Билл Симмонс: Ник Нёрс может покинуть «Рэпторс»

Билл Симмонс: Ник Нёрс может покинуть «Рэпторс»
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Известный американский журналист Билл Симмонс выразил мнение, что главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс в межсезонье может покинуть команду.

«Очень много слухов о том, что Ник Нёрс покинет «Рэпторс», что крайне непривычно для меня. Это длится в течение всего сезона», — сказал Симмонс в своём подкасте.

Ник Нёрс пришёл в «Рэпторс» в 2013 году в качестве ассистента главного тренера и возглавил команду после увольнения Дуэйна Кейси в 2018 году, а уже в 2019-м привёл клуб к чемпионству.

Сам Нёрс после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НБА от «Филадельфии» (110:117) не исключил вариант ухода из клуба после окончания текущего сезона.

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