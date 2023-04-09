«Нас ждёт хорошее будущее». Евгений Воронов высказался по поводу МБА

Защитник МБА Евгений Воронов после поражения «Зениту» в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ высказался по поводу будущего своей команды.

«Думаю, что наш дебют в Единой лиге ВТБ удался. Достигли отличного результата в год десятилетия МБА, бились в плей-офф с чемпионом. На нас приходило очень много болельщиков, поэтому очень хочу поблагодарить каждого из них за ту поддержку, которую мы чувствовали.

Нас ждёт хорошее будущее.

Состав «Зенита» глубже, мастерство соперника сыграло, но даже эта серия идёт нам в актив. Мы боролись, старались и отдали все силы. Для многих ребят в команде это первый плей-офф в карьере, и только через такие матчи можно расти», — приводит слова Воронова официальный сайт МБА.