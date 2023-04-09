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Паоло Банкеро назвал игроков, против которых сложнее всего защищаться

Паоло Банкеро назвал игроков, против которых сложнее всего защищаться
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Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро назвал игроков Национальной баскетбольной лиги, против которых сложнее всего защищаться.

«Мне задали этот вопрос, и я в первый раз ответил Кевин Дюрант. Но это очевидный ответ, это было в начале года, так что я не собираюсь его использовать и на этот раз.

Джимми Батлер. Я думаю, мы играли с ним три раза до сих пор. Играть с ним весело, потому что он очень хорош, но в то же время это просто разочаровывает.

Джимми отлично зарабатывает на себе фолы. К тому же он великолепен в клатче. Первые две игры против него мы вели в счёте, и оба раза в четвёртой четверти он просто начинал брать на себя инициативу с обеих сторон площадки. Обычно он защищается против меня, и это ещё одна вещь, из-за него мне очень тяжело. У него отличный дриблинг, он сильный, его невозможно запугать, так что он настоящий монстр», — сказал Банкеро на YouTube-канале The Players' Tribune.

Банкеро является одним из основных претендентов на получение награды новичка года по версии официального сайта лиги.

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