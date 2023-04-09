Стивен Сайлас покинет пост главного тренера «Хьюстона»

Стивен Сайлас покинет пост главного тренера «Хьюстон Рокетс» после сегодняшней игры с «Вашингтон Уиззардс». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

«Я горжусь проделанной работой. У меня трёхлетний контракт, и это последняя домашняя игра за три года, так что всё, что случится, произойдёт после этого, но я не могу ничем не гордиться», — приводит слова Сайласа Чарания.

Ожидается, что главными кандидатами на пост тренера «Рокетс» будут Ник Нёрс, Кенни Аткинсон, Фрэнк Вогель, Джеймс Боррего, Эдриан Гриффин и Име Удока.

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» под руководством Сайласа занял 14-е место в Западной конференции с процентом побед 0,268.

Сайлас работает в НБА с 1999 года в качестве скаута и помощника тренера. Последние два года перед переходом в «Хьюстон Рокетс» он ассистировал Рику Карлайлу в «Даллас Маверикс».