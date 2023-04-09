«Майами» обыграл «Орландо», Юдонис Хаслем набрал 24 очка

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:110.

Самым результативным игроком у «Майами» стал тяжёлый форвард и ветеран НБА Юдонис Хаслем, набравший 24 очка, сделавший три подбора и такое же количество фолов. Также стоит отметить американского защитника Данкана Робинсона, который набрал 20 очков, сделал два подбора и четыре передачи.

Самым результативным у гостей стал американский баскетболист Кевон Харрис. На его счету 22 очка, восемь подборов и две передачи. Также отметим лёгкого форварда «Орландо» Калеба Хьюстана, который набрал 21 очка, не совершил ни одного подбора и отдал одну передачу.