«Майами» обыграл «Орландо», Юдонис Хаслем набрал 24 очка
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:110.
Самым результативным игроком у «Майами» стал тяжёлый форвард и ветеран НБА Юдонис Хаслем, набравший 24 очка, сделавший три подбора и такое же количество фолов. Также стоит отметить американского защитника Данкана Робинсона, который набрал 20 очков, сделал два подбора и четыре передачи.
Самым результативным у гостей стал американский баскетболист Кевон Харрис. На его счету 22 очка, восемь подборов и две передачи. Также отметим лёгкого форварда «Орландо» Калеба Хьюстана, который набрал 21 очка, не совершил ни одного подбора и отдал одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
123 : 110
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Хаслем - 24, Робинсон - 20, Оладипо - 19, Кэйн - 18, Юртсевен - 14, Лав - 8, Зеллер - 6, Адебайо - 4, Хироу - 4, Винсент - 2, Мартин - 2, Хайсмит - 2, Батлер, Йович, Лоури, Робинсон, Страс
Орландо Мэджик: Харрис - 22, Хьюстан - 21, Океке - 14, Вагнер - 10, Бол - 8, Картер-Уильямс - 8, Саггс - 8, Скофилд - 8, Фульц - 7, Битадзе - 4, Айзек, Банкеро, Вагнер, Картер, Скрабб, Харрис, Энтони
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