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Игроки «Голден Стэйт» установили рекорд НБА по количеству очков за первую четверть

Игроки «Голден Стэйт» установили рекорд НБА по количеству очков за первую четверть
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент публикации новости, после второй четверти, счёт 53:84 в пользу «Голден Стэйт».

Игроки «Голден Стэйт» за первую четверть набрали суммарно 55 очков. Это лучший показатель в истории НБА среди всех команд по количеству набранных очков в первых четвертях. При этом «Голден Стэйт» реализовал 12 трёхочковых бросков за первую четверть.

Ранее этот рекорд принадлежал тому же «Голден Стэйт Уорриорз», который 15 января 2019 года набрал 51 очко в матче с «Денвер Наггетс». Также 51 очко набрал «Шарлотт Хорнетс» 6 января 2023 года в игре с «Милуоки Бакс».

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
3-я четверть
69 : 108
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 18, Мэйс - 14, Уильямс - 13, Уотфорд - 11, Нокс - 8, Уокер - 5, Comanche, Minaya, Баджи, Батлер, Грант, Джонсон, Лиллард, Литтл, Нуркич, Ойбанкс, Реддиш, Саймонс, Тибулл, Уинслоу, Харрисон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Томпсон - 20, Пул - 18, Дивинченцо - 10, Грин - 9, Муди - 9, Куминга - 8, Луни - 4, Грин - 2, Пэйтон II - 2, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Киньонес, Лэмб, Роллинз, Уиггинс
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