Игроки «Голден Стэйт» установили рекорд НБА по количеству очков за первую четверть

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент публикации новости, после второй четверти, счёт 53:84 в пользу «Голден Стэйт».

Игроки «Голден Стэйт» за первую четверть набрали суммарно 55 очков. Это лучший показатель в истории НБА среди всех команд по количеству набранных очков в первых четвертях. При этом «Голден Стэйт» реализовал 12 трёхочковых бросков за первую четверть.

Ранее этот рекорд принадлежал тому же «Голден Стэйт Уорриорз», который 15 января 2019 года набрал 51 очко в матче с «Денвер Наггетс». Также 51 очко набрал «Шарлотт Хорнетс» 6 января 2023 года в игре с «Милуоки Бакс».