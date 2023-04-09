Игроки «Голден Стэйт» установили рекорд НБА по количеству очков за первую четверть
Поделиться
В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент публикации новости, после второй четверти, счёт 53:84 в пользу «Голден Стэйт».
Игроки «Голден Стэйт» за первую четверть набрали суммарно 55 очков. Это лучший показатель в истории НБА среди всех команд по количеству набранных очков в первых четвертях. При этом «Голден Стэйт» реализовал 12 трёхочковых бросков за первую четверть.
Ранее этот рекорд принадлежал тому же «Голден Стэйт Уорриорз», который 15 января 2019 года набрал 51 очко в матче с «Денвер Наггетс». Также 51 очко набрал «Шарлотт Хорнетс» 6 января 2023 года в игре с «Милуоки Бакс».
НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
3-я четверть
69 : 108
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 18, Мэйс - 14, Уильямс - 13, Уотфорд - 11, Нокс - 8, Уокер - 5, Comanche, Minaya, Баджи, Батлер, Грант, Джонсон, Лиллард, Литтл, Нуркич, Ойбанкс, Реддиш, Саймонс, Тибулл, Уинслоу, Харрисон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Томпсон - 20, Пул - 18, Дивинченцо - 10, Грин - 9, Муди - 9, Куминга - 8, Луни - 4, Грин - 2, Пэйтон II - 2, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Киньонес, Лэмб, Роллинз, Уиггинс
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
23:36
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
22:55
-
22:39
-
22:25
-
21:20
-
21:19
-
20:36
-
20:05
-
19:35
-
19:26
-
19:20
-
18:58
-
17:59
-
16:37
-
16:29
-
15:56
-
15:50
-
15:43
-
14:54
-
12:52
-
12:31
-
12:00
-
11:55
-
11:02
-
10:31
-
09:57
-
09:42
-
06:57
-
06:37
-
00:35
-
00:07
- 8 апреля 2023
-
22:54
Партнерский контент